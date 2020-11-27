Ученые выяснили, чем опасен дефицит витамина В2

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Исследователи из малайзийского Университета Пердана (Perdana University) выяснили, чем грозит для здоровья дефицит витамина В2. Об этом сообщает издание Star.

По словам ученых, витамин В2 содержит в себе антиоксидантные свойства, благодаря которым нейтрализуются свободные радикалы и облегчаются окислительные повреждения. Данные процессы могут быть связаны с рядом заболеваний.

Однако высокий уровень свободных радикалов может привести к повреждению клеток и тканей. Не исключается риск развития онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также болезни Альцгеймера.

Научные специалисты говорят, что к нехватке рибофлавина может привести повышенный окислительный стресс. Потом может случиться ухудшение функций кроветворной системы, приводя к анемии, а также гипоплазии эритроидов. Кроме того, от недостатка витамина В2 может пострадать и пищеварительная система человека.

Как считают эксперты, при нехватке вещества в нужном организму количестве вероятны мигрени, выпадение волос, а также катаракта.

Ранее иммунолог объяснил, почему не стоит увлекаться витаминами. Алексей Бессмертный рассказывает, что необходимость в приеме витаминов отпадает, если в рационе присутствует много овощей и фруктов.