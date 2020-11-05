Эксперт развеяла миф о пользе чеснока и лука во время пандемии

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Лимон, чеснок, лук и аскорбиновая кислота не помогут резко укрепить иммунитет, рассказала консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

"Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, который способен резко укрепить иммунитет", – рассказала Провоторова РИА Новости.

По ее словам, волшебной пилюли, которая способна усилить иммунитет, не существует. Специалист отметила, что защитная система организма складывается из многих факторов, один из которых – питание. В рационе, по словам Провоторовой, должно быть достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени.

Специалист рассказала, что еще один популярный миф – необходимость употребления в сезон простуд аскорбиновой кислоты в виде лимонов и других цитрусовых.

"Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования", – рассказала Провоторова.

Она подчеркнула, что нет необходимости в приеме каких-то специальных витаминов, если человек придерживается сбалансированного питания.

Ранее диетолог Ирина Сухарева рассказала, какие фрукты необходимо есть в целях профилактики коронавируса. Она посоветовала употреблять облепиху, айву, кизил, зизифус, виноград и хурму.

Сухарева также рекомендовала есть меньше сладкого, а во время перекусов отдать предпочтение винограду, груше и сливе. Она подчеркнула, что для поддержания формы необходимо питаться дробными порциями 5–6 раз в день, употребляя в среднем в день 300 граммов овощей, 200 граммов фруктов и пять грецких орехов.

