Жителей столицы предупредили о росте цен на ягоды и фрукты

Москвичей предупредили о росте цен на фрукты и ягоды

Аналитики предупредили москвичей о возможном росте цен на фрукты и ягоды в этом сезоне. Своими прогнозами и ожиданиями поделились эксперты, сообщает Москва 24.

"От заморозков, града пострадали яблоки, все косточковые фрукты: персики, нектарины, черешня, вишня, все, что у нас выращивают. Существенно пострадали ягоды, особенно весенние. Либо те, что собирают во второй половине сезона, – малина, облепиха. Земляника пострадала от заморозков и от нехватки рабочих рук", – заявила генеральный директор отраслевого информационного агентства Ирина Козий.

Главный фактор влияния на цены – пандемия коронавируса, обращают внимание эксперты. "Цены выросли на 15%, потому что границы закрыты, перебои с поставками, поднимает стоимость закупки сам производитель, у них свои издержки", – сообщил эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Ростислав Гурман.

В прошлом году российское правительство снизило на фрукты и ягоды НДС с 20 до 10% в расчете на то, что снижение налога потянет за собой вниз и потребительские цены. Специалисты констатируют, что покупатель снижения налога на полке пока не увидел.

"Эта мера помогает отечественным производителям увеличить оборотные средства и направить их на закладку новых садов, поддержание технологий для того, чтобы увеличить объемы производства и качество продукции, и тогда в перспективе мы сможем говорить, что цена будет снижена", – добавляет Гурман.

При этом в России выращивают до миллиона тонн яблок в год. В этом сезоне из-за погодных условий сборы сократились на треть, но настолько же вырос импорт.

"Сейчас килограмм яблок в розницу составляет 110 рублей, и к декабрю мы прогнозируем, что будет порядка 85 рублей. Снижение до самой зимы будет продолжаться, потому что сейчас продолжается валовый объем сбора яблок и за счет того, что эти яблоки будут потом храниться в хранилищах", – сказал директор по развитию Плодоовощного союза Кирилл Фомин.

Кроме того, в Эквадоре произошло мощнейшее извержение вулкана и треть плантаций засыпало пеплом. Эта страна поставляет в Россию 95% бананов.

"Сокращение объема урожая, конечно же, будет влиять на рынок как таковой, но в основном он будет влиять на цену продукции, то есть можно ожидать, что цены подрастут, но на какой процент, на какой уровень, будем ждать оценок", – поясняет Козий.

Ранее аналитики дали прогнозы по росту цен в октябре. Эксперты ожидают годовую инфляцию в России в этом месяце на уровне 3,8%, а к концу года – 3,9%.