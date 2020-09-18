Роспотребнадзор обследовал овощи, мясо и фрукты на наличие возбудителя COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Роспотребнадзоре исследовали пищевые продукты на наличие возбудителя COVID-19, все тесты дали отрицательные результаты, сообщает "Газета.ру". При исследовании эксперты делали упор на овощи – 40%, мясо – 26% и фрукты – 22% .
"Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2", – сообщили в ведомстве.
Для проверки было отобрано 1677 образцов продукции, которая подлежала хранению, транспортировке и реализации в замороженном виде.
За последние сутки в России подтвердили 5 905 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 446 не имели клинических проявлений болезни.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
В Москве 1107 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
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