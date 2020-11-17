Специалисты Роскачества назвали самые полезные цитрусовые фрукты

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Специалисты Роскачества рассказали о цитрусовых фруктах, на которые следует обратить внимание. С их помощью можно пополнить запас витаминов в организме и укрепить иммунитет, сообщает "Вечерняя Москва".

Одним из основных плюсов эксперты называют большую концентрацию витамина С в данных продуктах. По словам специалистов, здоровому человеку нужно около 90 миллиграммов этого компонента в сутки. Данный витамин помогает организму бороться с бактериями и вирусами, он содержится в апельсинах, помело и грейпфруте.

Помело также богат калием и магнием, подчеркнули в Роскачестве. Там заявили, что этот фрукт помогает в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По словам специалистов, цитрусовые также являются источниками фолиевой кислоты, отвечающей за многие процессы в организме. Ее можно получить из мандаринов и кумкватов.

Ранее ученые обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц повышает риск развития диабета второго типа. Специалисты изучили данные о диете 8 545 человек, собранные с 1991 по 2009 год. Они выяснили, что, включая в рацион в среднем более 38 граммов яиц в день, человек увеличивает риск диабета примерно на 25%.