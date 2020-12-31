Москвичам рассказали, как отметить Новый год дома

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Столичным жителям рассказали, как отметить Новый год дома. Советы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что современные технологии позволяют культурно развлекаться и просвещаться не выходя из дома. В частности, москвичам предложили поучаствовать в онлайн-занятиях по созданию необычных сувениров.
Дом русского зарубежья имени А. И. Солженицына организует мастер-класс по ваянию. Также пользователей научат делать из шерсти пару маленьких валенок. А в Государственном музее обороны Москвы можно будет нарисовать этюд по мотивам картины художника Николая Глущенко "Предновогодняя Москва 1941 года. Бульварное кольцо".
Также москвичи могут поучаствовать в мастер-классе по постановке сказки "Заюшкина избушка" в жанре театра теней. Такой досуг предлагает мастерская галереи "Солнцево" объединения "Выставочные залы Москвы". Пользователям покажут весь процесс создания спектакля, а также расскажут, как смастерить и оживить силуэтных героев.
Любителям музыки будет интересен досуг, предлагаемый Мемориальным музеем имени А. Н. Скрябина. Столичные жители смогут посмотреть выпуск избранных трансляций концертов, которые проходили в учреждении в 2020 году. Подборка будет доступна в социальных сетях музея, а также на его YouTube-канале.
Кроме того, столичные жители смогут посетить тематические новогодние лекции. Например, музей "Садовое кольцо" расскажет о том, какие елочные игрушки создавались в разные эпохи. Программу, посвященную истории Нового года, Рождества и других зимних праздников, подготовил Музей русского лубка и наивного искусства. Пользователи смогут посмотреть лубочные картинки по этой теме и узнают много нового о зимних праздниках и их мифологии.
Ранее столичные власти призвали москвичей воздержаться от посещения многолюдных мест в новогодние праздники. Кроме того, в ночь на 1 января будет ограничен доступ на Красную площадь. Ограничение будет действовать с 18:00 31 декабря.
Доступ на Красную площадь будет закрыт в новогоднюю ночь
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