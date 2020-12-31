Специалисты дали родителям советы, как организовать отдых ребенка

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Предстоящие праздничные дни вызывают у россиян не только приятное предвкушение долгожданного отдыха, но и опасения заразиться COVID-19. В связи с этим некоторые родители могут запретить своим чадам встречаться с друзьями и выходить из дома лишний раз. Об этом сообщает News.ru.
Специалисты отмечают, что такие контакты не имеют сильной эпидемиологической значимости.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что, во-первых, часть детей уже контактировали друг с другом в учебных заведениях, а во-вторых, усугубить эпидемиологическую обстановку могут как раз взрослые.
"Дети обычно играют в отдельной комнате, уединенно, при таких контактах сильной эпидемиологической значимости не будет. А вот бессимптомный больной взрослый, который придет в гости и сядет за один стол с другими, – это разносчик для всех", – рассказал Тимаков.
Врач-инфекционист Анна Орешкова, в свою очередь, отметила, что детей нельзя лишать общения со сверстниками в праздничные дни. По ее словам, ребятам необходимо гулять, кататься на коньках и лыжах.
Орешкова подчеркнула, что похолодание также должно уменьшить показатели статистики по числу случаев коронавируса.
Ранее психолог Наталья Никифорова рассказала, что идеальный подарок ребенку на Новый год должен поддерживать его увлечение и подталкивать к образованию, а также развивать фантазию. По ее словам, если ребенок интересуется рисованием, то лучше подарить ему не только карандаши и краски, но и книгу, которая поможет сделать в альбоме собственный мультфильм. Специалист отметила, что ребенку нужно дарить не просто вещь, но и идею, как ей пользоваться.
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