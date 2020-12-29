В Ленобласти отменят комендантский час для детей в праздники

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Власти Ленинградской области отменят объявленный накануне комендантский час для детей и подростков в новогодние праздники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Ленинградская область отменит комендантский час для несовершеннолетних в новогодние праздники и зимние каникулы", – говорится в сообщении.

В понедельник, 28 декабря, правительство Ленинградской области объявило о введении с 30 декабря по 10 января комендантского часа для несовершеннолетних в рамках противодействия распространению коронавируса.

В соответствии с ним дети и подростки не смогли бы находиться на улицах, в парках, транспорте, торгово-развлекательных центрах, интернет-клубах и стадионах с 21:00 до 06:00.