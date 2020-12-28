Комендантский час для подростков вводится в Ленобласти до 10 января

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Комендантский час для несовершеннолетних вводится с 30 декабря в Ленинградской области, сообщается на сайте правительства региона.
В соответствии с распоряжением дети и подростки не смогут находиться на улицах, в парках, транспорте и стадионах с 21:00 до 06:00. Также им запрещено будет пребывать в торгово-развлекательных центрах и в интернет-клубах.
"Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", – говорится в сообщении.
Комендантский час для несовершеннолетних будет действовать до 10 января 2021 года. Сообщается, что он вводится в рамках противодействия распространению коронавируса.
Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга разрешили кафе и ресторанам открыть зимние террасы в новогодние праздники. Отмечалось, что площадь зимних террас не может превышать площадь самого ресторана.
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