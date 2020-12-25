Власти Петербурга разрешили ресторанам открыть зимние террасы в новогодние праздники

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Власти Санкт-Петербурга разрешили кафе и ресторанам открыть зимние террасы в новогодние праздники. Об этом пишет РИА Новости.

В постановлении правительства города уточняется, что данные меры будут действовать в Петербурге с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

"Проектирование благоустройства <...>, предусмотренное правилами, не осуществляется в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания (стационарных и нестационарных)", – заявляется в документе.

Уточняется, что площадь зимних террас не может превышать площадь самого ресторана.

Ранее власти Санкт-Петербурга с 30 декабря по 3 января полностью запретили в городе работу общепита. При этом с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не имеют права обслуживать посетителей с 19:00 до 6:00.

Власти Петербурга также назвали условие для смягчения ограничений по COVID-19. Отмечалось, что это может произойти в том случае, если эпидситуация улучшится.