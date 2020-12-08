Власти Санкт-Петербурга прокомментировали отказ баров соблюдать меры по COVID-19

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Многие бары Санкт-Петербурга, чьи владельцы создали интерактивную "карту сопротивления" и намерены продолжить принимать посетителей в новогодние праздники, ранее уже были замечены за нарушением мер профилактики COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского комитета по контролю за имуществом (ККИ).

"С того момента, когда в рамках противодействия распространению коронавируса в городе был введен запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00 мск, мы регулярно проводим рейды по выявлению нарушителей. В ряде заведений из тех, кто сейчас противится ограничительным мерам (на новогодние каникулы. – Прим. ред.), ранее уже выявлялись нарушения", – сказала представитель.

Собеседница агентства уточнила, что 16 заведений, работавших в ночное время вопреки введенным ограничениям, были выявлены в ходе последнего рейда ККИ и Роспотребнадзора в конце ноября на территории Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Московского, Невского, Приморского, Фрунзенского и Калининского районов.

По данным ККИ, деятельность трех баров, которые ранее попадали в списки нарушителей, а сейчас обозначены на "Карте сопротивления", была приостановлена Роспотребнадзором.

"Сейчас планируются новые рейды по выявлению тех предприятий общепита, которые нарушают установленные ограничения по коронавирусу, и это однозначно будет не один рейд", – сообщила представитель комитета.

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в Северную столицу в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

После этого около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники. Они намерены продолжать принимать посетителей: некоторые заведения работают "с закрытой дверью" и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили, что власти пытаются помочь заведениям, однако продолжение работы баров и ресторанов представляет угрозу для гостей и персонала, а нарушителям мер профилактики COVID-19 грозит наказание.

7 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город сейчас близок к полному локдауну. По его словам, больницы в городе уже работают на максимальной мощности. Он уточнил, что после Нового года может наступить "красная черта", которая приведет к отмене плановой медпомощи в стационарах и переводу всех клиник на инфекционный режим.