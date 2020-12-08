Около сотни баров в Санкт-Петербурге отказались закрываться на новогодние праздники

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В Санкт-Петербурге около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники и намерены продолжать принимать посетителей. Некоторые заведения работают "с закрытой дверью" и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.

Как рассказал РБК предприниматель Александр Коновалов, идея создать "Карту сопротивления", где можно увидеть заведения, которые продолжат работу, принадлежит ему.

По словам предпринимателя, люди оплатили проведение мероприятий в конце декабря и начале января еще несколько месяцев назад, а теперь они требуют вернуть деньги.

"Как ресторанам вернуть деньги за десять банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону Луны", – заявил Коновалов.

Как заявили РБК в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, власти пытаются помочь заведениям, однако продолжение работы баров и ресторанов представляет угрозу для гостей и персонала.

"Работа ресторанов не остановлена, они продолжают работать на доставку, им предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями, поэтому говорить о том, что бизнес убивают, риторическая драматизация. Речь идет о том, чтобы люди не собирались в закрытых помещениях", – говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации добавили, что нарушителям грозит наказание.

7 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город сейчас близок к полному локдауну. По его словам, больницы в городе уже работают на максимальной мощности. Он уточнил, что после Нового года может наступить "красная черта", которая приведет к отмене плановой медпомощи в стационарах и переводу всех клиник на инфекционный режим.

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в Северную столицу в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

