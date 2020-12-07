Беглов сообщил о близости Петербурга к полному локдауну

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город сейчас близок к полному локдауну. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Борьба с эпидемией – это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", – сказал губернатор.
По словам Беглова, больницы в городе уже работают на максимальной мощности.
"Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом", – обратил внимание губернатор Петербурга.
Как уточнил Беглов, после Нового года может наступить "красная черта", которая приведет к отмене плановой медпомощи в стационарах и переводу всех клиник на инфекционный режим.
Ранее туристов попросили не приезжать в Санкт-Петербург на новогодние праздники. Также сообщалось, что запрет на посещение музеев и театров в Северной столице будет действовать в период с 30 декабря по 10 января.
Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год
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