Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что в стране необходимо рассмотреть вопрос об ограничениях в передвижении между субъектами и внутри них.

"Вторая волна показывает нам, что для предотвращения распространения инфекции нужно рассмотреть ограничение передвижения между субъектами и внутри них", – сказал он в ходе конференции "Медицина и качество".

Накануне главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что в России отступление пандемии коронавируса может произойти в конце следующего года.

"Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление (коронавируса), я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", – сказал Вечорко.

В России выявлено 2 460 770 случаев COVID-19, вылечились 1 937 738 человек, скончался 43 141.