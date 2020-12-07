Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что в стране необходимо рассмотреть вопрос об ограничениях в передвижении между субъектами и внутри них.
"Вторая волна показывает нам, что для предотвращения распространения инфекции нужно рассмотреть ограничение передвижения между субъектами и внутри них", – сказал он в ходе конференции "Медицина и качество".
Накануне главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что в России отступление пандемии коронавируса может произойти в конце следующего года.
"Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление (коронавируса), я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", – сказал Вечорко.
В России выявлено 2 460 770 случаев COVID-19, вылечились 1 937 738 человек, скончался 43 141.
В России за сутки зафиксировали более 29 тысяч случаев COVID-19
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