Врач назвал самое массовое последствие коронавируса

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Самые частые последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с изменением артериального давления.

Как рассказал "Ленте.ру" иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, это связано со снижением эластичности сосудистых стенок по всему организму.

Причиной таких последствий является поражение сосудистой системы человека. По словам специалиста, в частности, происходят васкулиты – воспаления внутренней оболочки сосудов.

Последствия заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления, которые с течением времени вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными.

При этом врач затруднился сказать, будут ли это долговременные или кратковременные последствия. Он добавил, что пока пострадать от коронавируса может любой орган пациента.

Болибок ранее рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом. Он почеркнул, что вторичное инфицирование практически исключено, однако такие случаи фиксируются.