В Роспотребнадзоре назвали отличия повторного заражения COVID-19

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Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что повторное заражение COVID-19 подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов.

В интервью "Российской газете" он сообщил, что доказательством повторного инфицирования являются различия между первым и вторым штаммами в вирусных геномах.

Эксперт отметил, что основными факторами повторного заражения являются подготовленность иммунной системы и количества вируса, попавшего в организм.

В то же время он Лебедев указал на возможность выявления иммуноглобулинов G (IgG), свидетельствующих о формировании стойкого иммунного ответа к различным белкам вируса.

Кроме того, специалист добавил, что наличие антител не всегда означает наличие иммунитета.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом. По его словам, вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.