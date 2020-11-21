Врач назвал людей с вероятностью повторного заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Иммунолог Владимир Болибок рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом. По его словам, вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.
Врач отметил, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы. В частности, это может произойти при онкологии или приеме иммунодепрессантов, сообщает "Вечерняя Москва".
"Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", – сказал специалист. В этой связи Болибок призвал не бояться повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем.
Он добавил, что повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным. Однако человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.
Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.
Специалист рассказал, что происходит в клетках после заражения COVID-19
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