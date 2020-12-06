Врач спрогнозировал сроки окончания пандемии в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России отступление пандемии коронавируса может произойти в конце следующего года, рассказал главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в эфире телеканала "Россия-1".

"Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление (коронавируса), я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", – сказал Вечорко.

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее рассказал, что для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер. По словам специалиста, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.

