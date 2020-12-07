Еще 5 027 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В столице от коронавируса вылечились еще 5 027 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 495 871", – говорится в сообщении.
Специалисты уточняют, что отсутствие заболевания у вылечившихся пациентов проверяют с помощью специальных тестов. В отдельных случаях выписанным необходимо дополнительное медицинское наблюдение или терапия.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.
За сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом.
По мнению специалиста, в России отступление пандемии коронавируса может произойти в конце следующего года.
Также врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее рассказал, что для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер.
В России за сутки зафиксировали более 29 тысяч случаев COVID-19
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