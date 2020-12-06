Еще 76 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков

76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Общее число умерших достигло 9 425 человек, следует из данных оперативного штаба.

Уточняется, что у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Сутками ранее сообщалось о 72 умерших.

Ранее главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко отметил, что пандемия начнет отступать в 2021 году.

В России за последние сутки выявили 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. В 6 065 (20,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве за сутки госпитализировали 1 404 пациента с коронавирусной инфекцией. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 462 человека.