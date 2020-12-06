В России выявили 29 039 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Оперштаб. В 6 065 (20,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве за последние сутки диагностировали 7 512 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3 753, в Московской области – 1 295, в Псковской области – 880, в Нижегородской области – 484, в Республике Карелия – 469.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом подтвержден 2 460 770 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе – 0,2%. Сравнимые показатели фиксируют в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Дагестан – по 0,6%.

За последние сутки по всей стране подтверждено 457 летальных случаев. За весь период по России скончался 43 141 человек.

По выздоровлению за прошедшие 24 часа выписали 21 342 человека. За весь период выписано по выздоровлению – 1 937 738.

Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе пока 70 площадок, где можно сделать прививку.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, до конца текущего года планируется открыть 170 центров вакцинации от COVID-19.

