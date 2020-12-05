После прививки от COVID-19 лучше воздержаться от нагрузок – врач

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отказаться от серьезных тренировок в течение суток после вакцинации от коронавируса призвала граждан главврач столичной поликлиники № 2 Наталья Шиндряева. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что особенно обратить внимание на рекомендацию следует тем, кто активно занимается в зале и делает серьезные физические упражнения. По словам Шиндряевой, необходимо на время установить спокойный и размеренный режим жизни.

Ранее кабинеты вакцинации от коронавируса открылись на базе городских поликлиник в Москве. На данный момент привиться пока могут только люди из группы риска, а именно работники образовательной сферы, врачи и медсестры, а также представители городских служб.