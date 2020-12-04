После прививки от COVID-19 нужно ограничивать контакты и не пить спиртное – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, в течение 42 дней должны ограничивать социальные контакты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства.
"Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности – воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему", – рассказала Голикова.
Она также сообщила о замедлении темпа распространения коронавируса в России. По словам Голиковой, об этом свидетельствует динамика эпидемического процесса.
Ранее на портале mos.ru открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19. Сперва сделать прививку вакциной "Спутник V" смогут врачи, учителя и работники соцслужб. За 5 часов на прививку от COVID-19 зарегистрировались 5 тысяч человек.
За первые пять часов 5 тыс москвичей записалось на прививку от COVID-19
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