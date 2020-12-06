В Москве за сутки госпитализировали 1 404 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 404 пациента с коронавирусной инфекцией. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 462 человека. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Как уточняется, в столице подтверждено 7 512 новых случаев заражения COVID-19.

Среди новых выявленных случаев 40,6% приходятся на пациентов от 18 до 45 лет, 31,0% – на людей от 46 до 65 лет, 11,9% – на пациентов от 66 до 79 лет, 4,2% – на граждан старше 80 лет. При этом 12,3% среди подтвержденных случаев – дети.

Всего в России за последние сутки выявили 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. В 6 065 (20,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. За последние сутки по всей стране подтверждено 457 летальных случаев. По выздоровлению за прошедшие 24 часа выписали 21 342 человека.

