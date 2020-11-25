Специалисты назвали самый распространенный симптом коронавируса

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Согласно отчету Управления национальной статистики Великобритании, самым распространенным симптомам коронавируса является аносмия – потеря обоняния и вкуса, сообщает Mirror.

Уточняется, что ранее самым частым признаком заболевания являлся кашель, но полученные с 15 августа по 26 октября данные говорят об обратном.

"Среди пациентов старше 35 лет от 20 до 40% из них страдали аносмией, 15–20% жаловались на высокую температуру, а кашель был зафиксирован у 13–18%", – говорится в сообщении.

Кроме того, среди молодых пациентов случаи аносмии встречались еще чаще – до 60%.

Ранее ученые из Национального института здоровья Соединенных Штатов заявили, что металлический привкус во рту может быть признаком заболевания коронавирусной инфекцией. Данный симптом отнесли к заражению на ранней стадии.