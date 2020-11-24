Ученые назвали еще один ранний симптом коронавируса

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Ученые из Национального института здоровья Соединенных Штатов заявили, что металлический привкус во рту может быть признаком заболевания коронавирусной инфекцией. Данный симптом отнесли к заражению на ранней стадии, сообщает "Газета.ру".
По словам исследователей, у многих пациентов при коронавирусе меняется восприятие вкуса из-за поражения обонятельного эпителия. Как подчеркивают американские специалисты, данный симптом часто проявляется при заболевании COVID-19.
Коллеги из Национальной службы здравоохранения Англии отмечают, что сам привкус металла во рту человека не представляет опасности. Однако, по их словам, подобное ощущение действительно может говорить об инфицировании коронавирусом. Кроме того, симптом может быть связан с заболеванием десен, приемом антибиотиков, лечением от рака или простудой, а также с другими респираторными инфекциями.
Ранее ученые назвали самый ранний признак COVID-19. Они отметили, что говорить о заболевании могут сухость и неприятные ощущения в носу.
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