Врач объяснила разницу потери обоняния при COVID-19 и ОРВИ

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Потеря обоняния не всегда является свидетельством того, что человек заразился COVID-19, рассказала врач-терапевт Елена Селькова "Вечерней Москве".

По ее словам, перестать различать запахи можно и при простуде из-за отека слизистой оболочки носа, а также при острой аллергии.

Специалист подчеркнула, что при коронавирусной инфекции обоняние теряется без заложенности носа.

"Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания", – рассказала Селькова.

По ее словам, потеря обоняния также может быть симптомом опухоли головного мозга, болезни Альцгеймера или возникать при болезни Паркинсона.

"При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни", – подчеркнула Селькова.

Ранее специалисты назвали самый распространенный симптом коронавируса. По отчету Управления национальной статистики Великобритании, им является аносмия – потеря обоняния и вкуса. Отмечалось, что среди пациентов старше 35 лет от 20 до 40% из них страдали аносмией, 15–20% жаловались на высокую температуру, а кашель был зафиксирован у 13–18%

Кроме того, ученые из Национального института здоровья Соединенных Штатов заявили, что металлический привкус во рту может быть признаком заболевания коронавирусной инфекцией. Данный симптом отнесли к заражению на ранней стадии.

