Голикова сообщила об осложнении ситуации с распространением COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека заявила, что с наступлением осенне-зимнего эпидсезона ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется.

"В 32 субъектах заболеваемость на 100 тысяч населения превышает российский уровень. Мы и предполагали, что с наступлением осени и зимы ситуация с коронавирусом осложнится", – сказала она.

По словам Голиковой, в РФ уже зафиксировано более 2,13 миллиона случаев заражения COVID-19.

В России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 (21,5%) заболевших.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент введение дополнительных ограничений в России на федеральном уровне из-за распространения коронавируса не планируется. В зависимости от эпидемической ситуации в различных регионах ограничения вводят главы субъектов.