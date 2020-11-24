Голикова сообщила об осложнении ситуации с распространением COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека заявила, что с наступлением осенне-зимнего эпидсезона ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется.
"В 32 субъектах заболеваемость на 100 тысяч населения превышает российский уровень. Мы и предполагали, что с наступлением осени и зимы ситуация с коронавирусом осложнится", – сказала она.
По словам Голиковой, в РФ уже зафиксировано более 2,13 миллиона случаев заражения COVID-19.
В России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 (21,5%) заболевших.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент введение дополнительных ограничений в России на федеральном уровне из-за распространения коронавируса не планируется. В зависимости от эпидемической ситуации в различных регионах ограничения вводят главы субъектов.
В Москве 5 601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
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