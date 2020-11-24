Еще 5 601 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице от коронавируса вылечился еще 5 601 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 416 242 человек", – говорится в сообщении.

Перед выпиской специалисты проводят необходимые исследования, с помощью которых подтверждается отсутствие заболевания. Пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

За прошедшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19.

Ранее Сергей Собянин сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с весенней. По его словам, сейчас она носит более длительный характер, но в то же время является контролируемой.