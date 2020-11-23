Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с весенней. По его словам, сейчас она носит более длительный характер, но в то же время является контролируемой.

"По сложности сегодняшняя ситуация более продолжительная. Весной мы достигли пика и сбросили его карантинными мерами, сегодня мы находимся в другой ситуации, сохраняя практически все отрасли экономики", – отметил мэр на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Градоначальник добавил, что в настоящее время ситуация с COVID-19 находится под контролем.

Ранее градоначальник отметил, что в столице наблюдается сглаживание ситуации с коронавирусной инфекцией. По его словам, в Москве диагностируют минимальное за несколько недель число пациентов с пневмонией.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 866 случаев, на Санкт-Петербург – 2 926, на Московскую область – 971. За последние сутки подтвержден 361 летальный случай, всего по стране умерли 36 540 человек.