Врач рассказал, как подготовиться к встрече с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, как избежать осложнений при COVID-19 и подготовить свой организм к возможной встрече с вирусом.

"Заболеете вы или нет, зависит от двух факторов: от количества вируса, с которым вы встретитесь, <…> и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи", – отметил Комаровский.

Медики, по его словам, сейчас больше боятся не коронавирусной инфекции, а тяжелой формы заболевания. Врач сказал, что популярные средства для "профилактики" COVID-19 на самом деле не защищают, а только помогают избежать осложнений.

"Шансов не заболеть дает только одно явление, называется вакцинация", – сообщил специалист. Он отметил, что по многим современным протоколам рекомендуется не допускать дефицита витамина D, витамина C и цинка в организме.

Позволит организм защитить от большой дозы вируса то, что не будет пересыхания слизистых. Еще стоит избегать посещения теплых сухих помещений, обращает внимание Комаровский.

"Надо, чтобы вы дышали чистым прохладным воздухом. Норма влажности – 40–60%", – заключил он.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. Первую вакцину от COVID-19 "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.