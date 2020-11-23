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Общество

14:49

Первые пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной "ЭпиВакКорона"

медицина общество

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных испытаний, сообщает ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, первую дозу вакцины добровольцы получили 21 ноября.

К настоящему моменту выпущено 25 тысяч доз вакцины. До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины. Ожидается, что "ЭпиВакКорона" поступит в гражданский оборот до конца года.

Ранее сообщалось, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона" пройдут в том числе на добровольцах с хроническими заболеваниями. Принять участие в исследовании смогут лица старше 18 лет.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.

В ближайшее время начнутся пострегистрационные испытания вакцины "ЭпиВакКорона"

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