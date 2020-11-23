Врачи назвали ошибки при сдаче теста на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирус надо соблюдать определенные правила. Об этом вирусологи рассказали в интервью РБК.
В частности, врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко напомнила о запрете перед тестированием есть и полоскать рот антисептическим раствором.
Она добавила, что если брать мазок из носа, не соблюдая определенные правила, например, при неглубоком вводе в носовые ходы, или, например, если пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной.
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова добавила, что для того, чтобы не получить ложный результат теста на COVID-19, за три часа до него нельзя пить, курить и чистить зубы.
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский в свою очередь, заявил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.
В России за последние сутки выявили 24 581 случай COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.
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