В Москве за сутки госпитализировали 1 358 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подтверждено 6 575 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб.
За последние сутки госпитализировано 1 358 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах находятся 426 человек.
"Большая часть новых случаев зафиксирована среди горожан от 18 до 45 лет – 43,7%, от 46 до 65 лет – 30,2%, от 66 до 79 лет – 10,2%. На людей старше 80 лет приходится 3,7% случаев, а на детей – 12,2%", – говорится в сообщении.
Специалисты напоминают, что горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями о необходимости соблюдения домашнего режима.
В столице от коронавируса вылечились еще 5 245 пациентов. Перед выпиской специалисты проводят необходимые исследования, с помощью которых подтверждается отсутствие заболевания. Пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
В России за последние сутки выявили 24 581 случай COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 764 (23,4%).
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