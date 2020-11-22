Правительство РФ сняло ряд ограничений на въезд в страну для некоторых групп граждан

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Правительство России сняло введенные из-за коронавируса ограничения на въезд в Россию для членов семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. В документе отмечается, что в Россию снова смогут въезжать не только родственники спортсменов и их наставники, но и судьи, а также некоторые другие специалисты в области физкультуры.

Для того, чтобы члены семьи спортсменов смогли попасть в страну, им нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также визу соответствующего типа.

Ранее стало известно, что использовать экспериментальную сыворотку из антител разрешило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Применять препарат, которым лечили Дональда Трампа, будут в экстренных случаях.