Власти Торонто ввели локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19

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Власти крупнейшего города Канады Торонто приняли решение ввести с 23 ноября 28-дневный локдаун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Дага Форда.

Вводимые меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в провинции Онтарио. Форд отметил, что ограничения необходимы для предотвращения худшего сценария развития событий.

Полностью закроются спортивные и досуговые центры, салоны красоты и парикмахерские, казино. Кафе и рестораны будут продавать еду только навынос, на улице нельзя собираться в группы больше 10 человек. Торговые центры перейдут на доставку товаров.

Жителей Торонто попросили не выходить на улицу без необходимости, отказаться от встреч с друзьями и родными. Нарушителям установленных правил грозит штраф в размере 750 канадских долларов.

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