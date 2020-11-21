В России подтвердили 24 822 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 24 822 случая COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 816 случаях (23,4%). Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 7 168 случаев, на Санкт-Петербург – 2 476, на Московскую область – 916, на Нижегородскую область – 451, на Свердловскую область – 378, на Республику Карелия – 359, на Красноярский край – 334, на Архангельскую область – 332, на Воронежскую область – 315, на Ростовскую область – 312, на Хабаровский край – 307.

Всего в России зарегистрировано 2 064 748 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Дагестан, в Республике Калмыкия, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Республике Татарстан.

За последние сутки подтверждено 467 летальных случаев, всего по стране умерли 35 778 человек. Вылечились от коронавируса за сутки 26 021 пациент, всего в России выздоровели 1 577 435 человек.

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что россиянам следует ожидать продолжения медленного, но стабильного роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, наибольший рост этого показателя можно будет наблюдать в регионах в течение ближайшего месяца.

Также эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, снижение начнется почти во всех регионах в конце ноября.