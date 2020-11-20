"Специальный репортаж": "родить с коронавирусом"

Заразиться коронавирусом во время беременности – едва ли не главный страх любой женщины.

Что будет с малышом, как уберечь его от инфекции – этот вопрос задают себе и врачам десятки тысяч соотечественниц. Об этом – в программе "Специальный репортаж".