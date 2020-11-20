В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в маршрутке

10:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция раскрыла убийство жителя Ленинградской области, получившего смертельное ранение из-за просьбы к пассажирам надеть маску в маршрутке, сообщает пресс-служба МВД.
Сообщение о том, что у дома 10 по Индустриальному проспекту обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями, поступило в правоохранительные органы 17 ноября. Погибшим оказался 53-летний житель Мурина, работавший замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра.
Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Позже было установлено, что вечером потерпевший возвращался с корпоратива на маршрутке. По пути у него возник конфликт с двумя пассажирами: он сделал мужчине и женщине замечание и попросил надеть защитные маски.
Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице. В результате мужчине нанесли ножевое ранение, от которого он скончался. Задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и 34-летняя женщина.
Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, он и нанес ножевое ранение погибшему.
Ранее Останкинский районный суд арестовал до 17 января жительницу столицы Анастасию Джантураеву, которая признала вину в убийстве двух своих малолетних детей.
Она рассказала, что внезапно решила убить своих детей, после чего употребила спиртные напитки. Для проверки ее психического здоровья будет назначена экспертиза.
Уголовное дело возбудили по факту смерти двух детей в столице
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