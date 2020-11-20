В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в маршрутке

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Полиция раскрыла убийство жителя Ленинградской области, получившего смертельное ранение из-за просьбы к пассажирам надеть маску в маршрутке, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщение о том, что у дома 10 по Индустриальному проспекту обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями, поступило в правоохранительные органы 17 ноября. Погибшим оказался 53-летний житель Мурина, работавший замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Позже было установлено, что вечером потерпевший возвращался с корпоратива на маршрутке. По пути у него возник конфликт с двумя пассажирами: он сделал мужчине и женщине замечание и попросил надеть защитные маски.

Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице. В результате мужчине нанесли ножевое ранение, от которого он скончался. Задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и 34-летняя женщина.

Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, он и нанес ножевое ранение погибшему.

Ранее Останкинский районный суд арестовал до 17 января жительницу столицы Анастасию Джантураеву, которая признала вину в убийстве двух своих малолетних детей.

Она рассказала, что внезапно решила убить своих детей, после чего употребила спиртные напитки. Для проверки ее психического здоровья будет назначена экспертиза.

