Суд арестовал жительницу Москвы по делу об убийстве двух своих детей

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Останкинский районный суд арестовал до 17 января жительницу столицы Анастасию Джантураеву, которая признала вину в убийстве двух своих малолетних детей. Об этом Агентству "Москва" рассказали в суде.

"Джантураевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 января 2021 года", – говорится в сообщении. Преступление было совершено в квартире, находящейся на северо-востоке города.

Вечером 17 ноября в квартире на улице Тайнинской были найдены тела двух детей 2015 и 2017 года рождения с признаками удушения. Правоохранители задержали их мать, которая во время допроса полностью признала свою вину.

Она рассказала, что внезапно решила убить своих детей, после чего употребила спиртные напитки

Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Госдуме поддержали законопроект о порядке изъятия детей из семьи. Согласно документу, изъять ребенка из семьи по общему правилу можно при угрозе его жизни или здоровью.