Столичная прокуратура начала проверку в связи с избиением 12-летней девочки

17:47
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с избиением 12-летней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что данное мероприятие поручено Басманной межрайонной прокуратуре. В ходе проверки установят причины и обстоятельства инцидента.
Кроме того, планируется дать оценку исполнения требований законодательства несовершеннолетних. Также представители прокуратуры обеспечат надзор за результатами проверки, которая была организована столичными полицейскими.
Инцидент произошел 6 ноября у входа в Пушкинский городок на улице Бауманская. Сообщается, что к группе несовершеннолетних подошел мужчина. Там была девочка 2008 года рождения, с которой произошел конфликт у дочери мужчины.
По предварительным данным, он схватил ее за волосы и, закинув себе на спину, бросил на землю. У девочки были обнаружены травмы.
Ранее стало известно, что 15-летняя жительница Кургана трижды пыталась покончить с собой из-за избиений матери. Последняя была привлечена к уголовной ответственности. Сообщалось, что избиения имели систематический характер и продолжались с января 2010 года по апрель 2020 года.
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