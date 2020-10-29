СК завел дело после избиения ребенка в многодетной семье в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения ребенка на юго-востоке Москвы. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"По данным следствия, 24 октября 2020 года в одно из медицинских учреждений города Москвы поступил малолетний мальчик с множественными телесными повреждениями", – заявили в пресс-службе СК.

В ходе следственных действий стало известно, что ребенок жил в многодетной семье и телесные повреждения нанес ему отчим.

Заведено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Уточняется, что остальных детей изъяли из семьи и направили в городскую больницу.

Ранее говорилось, что жителя столицы будут судить за избиение пасынка и падчерицы. 21-летнему безработному ранее судимому жителю столицы грозит реальный срок за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью.