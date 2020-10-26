Жителя столицы будут судить за избиение пасынка и падчерицы

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком избиении отчимом пасынка и падчерицы, сообщает пресс-служба ведомства.

21-летнему безработному ранее судимому жителю столицы грозит реальный срок за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью.

По данным следствия, 15 августа в квартире в районе Капотня пьяный мужчина избил маленьких детей своей сожительницы: сначала полуторагодовалую девочку, а затем трехлетнего мальчика.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы лобной и теменной костей и другие повреждения, у мальчика – сотрясение головного мозга и множественные синяки.

В департаменте социальной защиты сообщили, что семья является многодетной и власти готовы помочь ей с консультациями психологов и составлением иска к напавшему.

Подозреваемый находится в СИЗО. Его дело рассмотрит Люблинский районный суд.

Ранее в Талдоме мужчина нанес своему шестилетнему сыну не менее 26 ударов деревянной скалкой. В результате от полученных травм ребенок скончался. Мужчина признался в содеянном, заявив, что избил ребенка из-за плохого поведения.