Насмерть забивший сына скалкой мужчина предстанет перед судом в Подмосковье

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который насмерть избил своего шестилетнего сына скалкой в Талдоме. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

"Следователями и криминалистами проведен значительный объем работы. Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 августа обвиняемый нанес своему сыну не менее 26 ударов деревянной скалкой. В результате от полученных травм ребенок скончался. Мужчина позднее признался в содеянном, завив, что избил ребенка из-за плохого поведения.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, которого подозревают в истязании четырехлетней опекаемой им девочки. В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело рассматривается по статьям 117 УК РФ ("Истязание") и 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").