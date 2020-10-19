Мужчину задержали по подозрению в истязании приемной дочери в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в истязании 4-летней опекаемой им девочки. Об этом сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК России по столице.

В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело рассматривается по статьям 117 УК РФ ("Истязание") и 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

"В рамках расследуемого уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ ("Халатность")", – дополнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что сотрудники детского сада, куда ходила 4-летняя девочка, обратились в полицию, обнаружив на теле ребенка ссадины. По ее словам, повреждения ей нанес один из приемных родителей.

По факту произошедшего начали проверку в столичных органах опеки. Сотрудники проверят, в каких условиях проживал ребенок и какая атмосфера поддерживается в семье.

