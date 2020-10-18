Органы опеки проверят приемную семью, где якобы избивали 4-летнюю дочь

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Органы опеки Москвы запустили проверку в отношении приемной семьи 4-летней девочки. У ребенка ранее обнаружили следы истязаний, передает РИА Новости.

"Сейчас девочка в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. В отношении приемной семьи органы опеки также проводят проверку", – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По версии следствия, о происшествии впервые рассказали сотрудники детского сада в Бутырском районе столицы. Они нашли на теле ребенка ссадины, причем сада девочка указала, что ее поранил один из родителей.

Представители дошкольного учреждения обратились в полицию. Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело, идет разбирательство.

