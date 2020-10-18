СК начал проверку после падения детей с эскалатора в столичном торговом центре

Двое детей упали с эскалатора в торговом центре

Следственный комитет организовал проверку после падения детей с эскалатора в торговом центре на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по городу Юлию Иванову.

Она рассказала, что девочка не удержала коляску, в которой находился ребенок, во время спуска с эскалатора. После данного инцидента следователи намерены провести необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором девочка пытается поставить на эскалатор коляску с ребенком, но не справляется и падает вместе с ней вниз. Сообщалось, что дети получили различные травмы.

В августе сообщалось, что в результате обрушения плиты на конюшне под Владимиром погибла девочка и пострадали два мальчика.