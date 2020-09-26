Ребенок погиб в результате ДТП в Приморье

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Один ребенок погиб, еще один пострадал при наезде грузовика на группу детей в Приморье. Об этом заявили в краевом УМВД РФ, передает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, грузовик Volvo направлялся со стороны города Фокино в направлении поселка Павловск. Группа из пяти детей и двух взрослых, возвращавшаяся с пляжа, хотела перейти дорогу.

Заметив пешеходов, водитель Honda CRV остановился, пропуская группу людей. По соседней полосе следовал грузовой автомобиль. "Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. Водитель Volvo пытался избежать наезда, но не смог", – сказали в правоохранительных органах.

В результате ДТП две девочки 8 и 9 лет получили травмы. Одна из них скончалась на месте происшествия. Вторую пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. В связи с аварией начата проверка, выясняется причина.

Ранее один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Щербинке. По данным полиции, погиб водитель такси.