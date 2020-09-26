Ребенок погиб в результате ДТП в Приморье

16:15
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Один ребенок погиб, еще один пострадал при наезде грузовика на группу детей в Приморье. Об этом заявили в краевом УМВД РФ, передает РИА Новости.
Согласно предварительным данным, грузовик Volvo направлялся со стороны города Фокино в направлении поселка Павловск. Группа из пяти детей и двух взрослых, возвращавшаяся с пляжа, хотела перейти дорогу.
Заметив пешеходов, водитель Honda CRV остановился, пропуская группу людей. По соседней полосе следовал грузовой автомобиль. "Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. Водитель Volvo пытался избежать наезда, но не смог", – сказали в правоохранительных органах.
В результате ДТП две девочки 8 и 9 лет получили травмы. Одна из них скончалась на месте происшествия. Вторую пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. В связи с аварией начата проверка, выясняется причина.
Ранее один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Щербинке. По данным полиции, погиб водитель такси.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: