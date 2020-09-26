Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Щербинке

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Три автомобиля, включая такси, столкнулись на Симферопольском шоссе в Москве, сообщает ТАСС. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

ДТП произошло в районе дома 12а. В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности рассказали, что тело погибшего деблокировали с помощью гидравлического оборудования. По данным полиции, погиб водитель такси.

Пострадавшему оказали первую помощь, он госпитализирован. По предварительным данным, речь идет о водителе легковушки.

Ранее на севере столицы мотоциклист сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в две машины. После ДТП ребенка госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

