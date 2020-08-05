В Подмосковье отец до смерти забил 6-летнего сына из-за плохого поведения

11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В подмосковном Талдоме мужчина до смерти забил своего шестилетнего сына из-за плохого поведения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
Со слов отца ребенок упал с лестницы в подъезде.
"На теле мальчика было обнаружено множество травм, кровоподтеки, следы не менее чем от 20 ударов. Смерть наступила от травматического шока", – рассказала Врадий.
В ходе допроса отец мальчика дал признательные показания. Он избил ребенка, так как был недоволен поведением сына. Следствие изучает семейно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ребенка.
Ранее сообщалось, что тело младенца нашли в Москве-реке в подмосковном Лыткарине. Специалисты осмотрели место происшествия и опросили работников гидротехнического шлюза.
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